Venezuela UAD Kararını Tanımıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela UAD Kararını Tanımıyor

12.05.2026 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela, Esequibo bölgesindeki anlaşmazlıkla ilgili UAD kararını tanımayacağını duyurdu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, komşu ülke Guyana ile Esequibo bölgesi üzerinde yaşanan anlaşmazlığa ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararını tanımayacaklarını belirtti.

Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin UAD'de görülen davayı takip etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Rodriguez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, UAD'nin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili davada yargı yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Venezuela'nın bu meselede UAD kararlarını tanımasının hukuken hiçbir imkanı yoktur. Venezuela, Cenevre Anlaşması'nın ihlal edilmesine izin veremez. Mahkeme, 1899 tahkim kararının geçersizliğine hükmetse bile Venezuela'nın bu karara uyması mümkün olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum, aynı zamanda uluslararası hukukun da yok edilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Venezuela halkının 3 Aralık 2023'te düzenlenen referandumda ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını savunma yönünde irade ortaya koyduğunu hatırlatan Rodriguez, Guyana'nın 2018'de UAD'ye yaptığı tek taraflı başvurunun "hukuk dışı" olduğunu iddia etti.

Rodriguez, Guyana'nın Esequibo bölgesine ilişkin 1899 Tahkim Kararı'nı UAD aracılığıyla geçerli kılmaya çalıştığını belirterek, iki ülke arasında "pratik, tatmin edici ve karşılıklı kabul edilebilir" bir çözüme ulaşılmasını öngören 1966 Cenevre Anlaşması'nın tek geçerli hukuki mekanizma olduğunu ifade etti.

Öte yandan Venezuela heyeti, ülkenin tezini desteklemek amacıyla 1777 tarihli Kraliyet Kararnameleri ile Venezuela Genel Kaptanlığı'nın kuruluş dönemine ait sömürge haritalarını da içeren 3 binden fazla sayfalık arşivi UAD'ye sundu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela UAD Kararını Tanımıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Tayland’daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 11:02:25. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela UAD Kararını Tanımıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.