Venezuela ve Guyana, Esequibo bölgesindeki gerilimi ele aldı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Guyana Dışişleri Bakanı Hugh Todd, Brezilya'nın ev sahipliğinde, petrol zengini Esequibo bölgesindeki gerilimi ele aldı.

İki bakan, başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın arabulucuğunda görüştü.

Saraydan yapılan açıklamada, iki komşu ülke Venezuela ve Guyana'nın, "tehdit etmeden diyalog kurmayı ve 1966 Cenevre Anlaşmasını da tartışmayı" taahhüt ettikleri bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Brezilya'ya teşekkür ederek, "Venezuela tarafı sunum yaptı ve biz 1966 Anlaşması dahil uluslararası hukukla ilgili her şeyin ele alınması konusunda Guyana ile mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için uluslararası hukuk çerçevesinde bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Gil, "Diplomatik kanallar aracılığıyla konuşmaya devam edilmesi hususunda hemfikiriz ve taraflardan hiçbiri bir diğerine tehditle yaklaşmayacağını ve güç kullanımına başvurmayacağını teyit etti." diye konuştu.

Guyana Dışişleri Bakanı Todd ise toplantıdan ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Ekonomik işbirliği, iklim kriziyle mücadele ve organize suça karşı birlikte çalışma imkanlarının oluşması için ilk adımları attık." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin barış ve refahına işaret eden Todd, "Bu gayet iyi bir başlangıç oldu, çünkü tanışabildik, konuşabildik ve fikirlerimizi paylaşabildik." şeklinde konuştu.

İki ülke devlet başkanları da bir araya gelmişti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, 15 Aralık'ta Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bir araya gelmişti.

Guyana ve Venezuela, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için "güç kullanmama" konusunda anlaşmıştı.

Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.