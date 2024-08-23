Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Maduro'nun seçim zaferini onayladı

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Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, TSJ Seçim Dairesi, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarına yönelik iktidar partisi ile muhalefet arasında uzun süredir itirazlara neden olan sonuçları karara bağladı.

Ulusal Seçim Konseyinin (TSE) 29 Temmuz'da yayımladığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının hiçbir usulsüzlük içermediğine karar veren TSJ, Maduro'nun seçimden zaferle çıktığını onayladı.

TSJ Yargıcı Caryslia Beatriz Rodriguez, açıklamasında, CNE'nin sonuç bültenlerinin sandık merkezlerinin raporlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, "Bu raporlar ulusal sayım merkezlerinin veri tabanıyla tamamen örtüşmektedir." ifadesini kullandı.

Seçim sürecine ilişkin "kapsamlı" ve "derinlemesine" soruşturma yapıldığını kaydeden Rodriguez, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin tamamlanmasının ardından CNE'nin sistemine "büyük" bir siber saldırı yapıldığının da kanıtlandığını belirtti.

TSJ, nihai kararlar veriyor

Venezuela Yüksek Mahkemesi, ülkenin en yüksek yargı organı olarak kabul ediliyor ve Venezuela'nın yasalarına uygun olarak seçimlerin geçerliliğini onaylamakla yükümlü olduğu biliniyor.

Söz konusu seçim sonuçlarına itirazlar yapıldığında veya sonuçlar tartışmalı olduğunda, TSJ, bu konuda devreye girerek nihai kararı veriyor.

TSJ'nin Maduro'nun galibiyetini onaylaması, seçim sonuçlarının yasal olarak kabul edildiği anlamına geliyor.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.