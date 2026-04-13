VDK 36 Bin Şirkete Vergi Uyarısı Gönderdi: Riskli Görülen Konuları Düzeltin

13.04.2026 10:10
Vergi Denetim Kurulu, vergi kaybı riski tespit edilen 36 bin şirkete uyarı yazısı gönderdi. Şirketler, belirtilen konuları düzeltmezse vergi incelemesi ile karşı karşıya kalacaklar. VDK, gönüllü uyumu artırmaya yönelik yeni yöntemler geliştiriyor.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), risk analiz sisteminde vergi kaybı riski tespit edilen konularda 36 bin şirkete uyarı yazısı gönderdi. Şirketler, kurumlar vergisi beyanlarını vermeden VDK'nın risk ve sorun gördüğü konuları düzeltmezlerse vergi incelemesi ile karşı karşıya kalacaklar. VDK, vergi incelemesini tek araç olarak kullanmama gayretinde olup, gönüllü uyumu sağlamaya dönük yeni araç ve yöntemler geliştiriyor. Elindeki bilgiler ve mükellef uygulamaları konusundaki şüphelerini mükelleflerle açıkça paylaşıp, vergi incelemesi öncesi bir yol sunmaya çalışıyor.

Gelen uyarı yazıları, Mali İdare'nin şirketleri riskli mükellef olarak gördüğü anlamına gelebilir. Bu nedenle, yazıda bahsi geçen konunun danışman ve avukatlarla birlikte, geçmiş ve mevcut yıla olası çok yıllı kümülatif etkisi ile değerlendirilmesi öneriliyor. Risk tutarının büyüklüğü çerçevesinde yönetim kurulunun da haberdar edilmesi gerekir. Eğer düzeltilecek bir husus yoksa, olası vergi incelemesi veya yargı sürecine hazırlık için dosya oluşturmak faydalı olabilir.

Mali İdare, sahte belge kullanımına dönük çalışmalarını sürdürüyor ve 2025 beyanı öncesi bu tür belgelerin kayıtlardan çıkarılması tavsiye ediliyor. Ayrıca, yüksek gelir grupları gözetim programı incelemeye dönüşebilir; geçen sene mektup gelip ikna edici cevap vermeyenler büyük ihtimalle incelenecek. Bu incelemelerde, şirketlerin ortaklarına ilişkin konulara dikkat çekiliyor: kredi kartı harcamalarının şirkete ödetilmesi, özel harcamalar için şirket kredi kartlarının kullanılması, ortaklara sürekli para çıkışları gibi hususlar risk oluşturabilir. Ortağa kar dağıtımı, huzur hakkı verilmesi ve cari hesapların normalleştirilmesi öneriliyor.

VDK, yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediği bir proje üzerinde çalışıyor. Proje tamamlandığında, tüm kurumlar kendi hesaplarına girip VDK'nın onları nasıl gördüğünü ve hangi alanlarda riskli bulunduklarını görebilecekler.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
