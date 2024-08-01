Vestel, FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girdi

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Vestel, "FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"ne girmeye hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girdi.

160'tan fazla ülkeye ürün ve hizmet ihraç eden Vestel, elektronik ve beyaz eşya şirketleri, ülke ekonomisine değer katma yolunda üretim, istihdam ve ihracatta sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor.

Vestel'in başarı grafiği, çevresel, sosyal ve yönetişim performansı odaklı sürdürülebilir iş modeliyle sürekli yükseliş gösteriyor. Beyaz eşya ve elektronik üretiminde dünya standartlarında üretim ve kapasite gücü bulunan Vestel, marka değerini istikrarlı şekilde yükseltiyor.

Londra Borsası bünyesinde bulunan küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Endeks Serisi, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamaları sergileyen şirketlerin performansını ölçmek için tasarlandı. FTSE4Good Endeks Serisine dahil olan işletmeler çevresel, sosyal ve yönetişim gibi çeşitli kriterleri karşılıyor.