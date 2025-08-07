Vestiyer Devrildi, 6 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Vestiyer Devrildi, 6 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

07.08.2025 17:39
Niğde'de oyun oynayan 6 yaşındaki Meryem Sema Öztekin, üzerine vestiyer devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

NİĞDE'de evde oyun oynarken üzerine vestiyer devrilen Meryem Sema Öztekin (6), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Değirmenli beldesinde meydana geldi. Evde oyun oynayan 6 yaşındaki Meryem Sema Öztekin'in üzerine vestiyer devrildi. Öztekin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Öztekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Sema Öztekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Niğde, Kaza, Son Dakika

17:26
