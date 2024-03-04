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Veteriner ekip, Faraşin Yaylası'nda kalan besiciler için kilometrelerce yol gitti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Faraşin Yaylası'nda kalan besicilerin hayvanları için kilometrelerce yol kat etti.

İlçede Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yayla köylerinde kalan ailelerin hasta hayvanlarına ulaşmak için yürüyerek karlı dağları aştı. Ekip, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Faraşin Yaylası'nda kalan 6 ailenin koyun ve keçilerini kontrol etmek için kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, ilçe genelinde bütün köylerde rutin kontrollerini yaptıklarını ancak kar nedeniyle kapanan yolların açılmasıyla aylar sonra yaylaya gittiklerini söyledi. Zor bir coğrafya olduğunu, yazın 500 bin hayvan geldiğine değinen Aktaş, "Ancak kışın burada 6 aile kalıyor. Vatandaşlarımız bize ulaştı. Kontroller aşı ve genel tarama yaptık. Çalışmalarımız sadece bu köyle sınırlı kalmıyor. Her köye eşit şekilde çalışıyoruz. Yoruluyoruz, ancak yürüyerek de olsa ailelerimize ve hayvanlarına ulaştı" dedi.

Yaylada kalan Osman Aslan, yıllardır yaylada kaldıklarını, ilk defa bu kadar zor kış geçirdiklerini dile getirdi. Hayvanlarının tedavi edildiğini aktaran Aslan, "Hayvanlarımızı çok güzel ilaçlarla tedavi ettiler. Hayvanlarımız için kalıyoruz. Onlar olmazsa burada kalmak için bir sebebimiz yok" ifadelerini kullandı.