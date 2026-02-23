Veysel Usta'nın Eşsiz Dükkânı - Son Dakika
Veysel Usta'nın Eşsiz Dükkânı

Veysel Usta'nın Eşsiz Dükkânı
23.02.2026 11:59
Kastamonu'da 72 yaşındaki tamirci Veysel Karakaya, binlerce malzeme ile ilginç bir dükkan işletiyor.

BİLAL KAHYAOĞLU/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da 72 yaşındaki tamirci Veysel Karakaya, ilginç kişiliği ve binlerce malzemeyi sığdırdığı küçük dükkanıyla dikkati çekiyor.

Malzemeler yüzünden dar bir alanda çalışan ve bozuk elektronik eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiren Veysel usta, tamir ettiği cihazların bazılarını ise dükkanın penceresine "yapılır" notuyla asıyor.

Yürümenin bile zor olduğu dükkanda Karakaya'nın aradığı malzemeleri kolaylıkla bulması ise hayretle karşılanıyor.

Veysel Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1970'li yıllarda elektrik işlerine merak sardığını belirtti.

Daha sonra ilk iş yerini açtığını anlatan evli ve 3 çocuk babası Karakaya, şu anki dükkanında 25 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

İşini çok severek yaptığını anlatan Karakaya, müşterilerin bu kadar malzemenin arasında nasıl çalıştığını merak ettiğini ve şaşırdıklarını ifade etti.

Karakaya, "Ezberime alırım, hafızama kaydederim, düşünürüm. Defterlerimde de kayıtları var bazı eşyaların. Krokiler, şemaların yazılı olduğu defterim de var. Dükkana gelenler 'Aradığını nasıl buluyorsun, insanın kafası karışıyor' diyorlar. Herkesin kafasının bir algılaması var, benimki biraz değişik." diye konuştu.

Saç kurutma makinesinden tost makinesine, ütüden robot süpürgeye kadar pek çok elektrikli eşyanın tamirini yapabildiğini söyleyen Karakaya, yaklaşık 50 yıl önce kendi imkanları ile jeneratör ve yağ kutusundan radyo yaptığını da dile getirdi.

Bir cihazı tamir edemediğinde bunun kafasına takıldığına işaret eden Veysel usta, şunları kaydetti:

"Boş duramam. Bir şeyler yapmam lazım, çalışmam lazım, vatana millete faydalı olmam lazım. Ölünceye kadar devam edeceğim. Öbür tarafta da inşallah böyle bir yerim olur. Yaptığım zaman hoşuma gidiyor, olmayınca da zoruma gidiyor. Bazen yapamadığım, olmayan, parçası bulunmayan eşyalar da oluyor. Kafama takılıyor. Namaz kılarken bile yanlış kılıyorum."

Dükkanının dışına yaptığı eşyaları asan Karakaya, "Vatandaş yapılanı anlasın diye koyuyorum. Yapılmayanı yazmaya gerek yok." ifadesini kullandı.

"Piyasada bulamadığınız parça Veysel ustada vardır"

Çevredeki esnaflardan Sefa Kaya ise Veysel ustanın, ömrü bitmiş cihazları yeniden ekonomiye kazandırdığını belirterek, "Hurda diye atmıyor. Biz her şeyi atar olduk. Veysel ustanın dükkanına girdiğiniz zaman ne olursa olsun tamir ettireceğinizi anlıyorsunuz. Piyasada bulamadığınız parça bile Veysel ustada vardır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

