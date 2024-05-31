Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi görev değişikliği - Son Dakika
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Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi görev değişikliği

Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi görev değişikliği

Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi avukat Ali Faik Çamurcunun görevi bırakmasıyla göreve, avukat Oğuz Bakır getirildi. Samsun Baro Başkanı avukat Pınar Gürsel Yıldıran, Çamurcu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Yeni görevinde Bakır'a başarı dileyen Yıldıran, ziyarette Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akbaş ve Caner Özçelik de bulundu.

31.05.2024 10:33
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Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi avukat Ali Faik Çamurcunun görevi bırakmasıyla göreve, avukat Oğuz Bakır getirildi.

Samsun Baro Başkanı avukat Pınar Gürsel Yıldıran, Vezirköprü ilçesini ziyaret ederek, Çamurcu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Yıldıran, Bakır'a da yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akbaş ve Caner Özçelik de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi görev değişikliği - Son Dakika

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