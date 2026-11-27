Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılacak.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binasının yüklenici firma yetkilisi Subhan Çöllü, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette yeni hizmet binasının yapım süreci ve önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gül, ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yatırımın ilçeye kazandırılmasına verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ile Samsun milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Gül, yeni hizmet binasının Vezirköprü'ye, emniyet teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.