Vezirköprü\'de Kiler Yangını

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yangın çıkan kilerde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Öğürlü Mahallesi'nde Hüseyin Yalçın'a (55) ait evin yanında bulunan kilerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, mahallede sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu kilerde hasar meydana geldi.
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