Vezirköprü'de öğrenciler 400 selvi fidanını Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikti - Son Dakika
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Vezirköprü'de öğrenciler 400 selvi fidanını Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikti

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Vezirköprü\'de öğrenciler 400 selvi fidanını Milli Ağaçlandırma Günü\'nde dikti
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Vezirköprü'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kıratbükü Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı; Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği programda 400 selvi fidanı toprağa dikildi. Fidan diken öğrencilere program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kıratbükü Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte 400 selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

Program sonunda fidan diken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara katıldı.

Kaynak: AA
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