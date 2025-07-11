Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tikenli Mahallesi 804. Sokak'ta Saim Hazer'e ait evin ön kısmında bulunan odunlarda başlayan yangın, kısa sürede ahşap olan eve sıçradı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de Yangın: Evinin Önü Kül Oldu - Son Dakika
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