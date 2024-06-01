Vezirköprü Gecesi\'nde Tarihi ve Kültürel Zenginlikler Tanıtıldı

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Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu tarafından "Vezirköprü Gecesi" gerçekleştirildi.

Mehmet Paşa İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Vezirköprü Gecesi"nde geçmişten günümüze Vezirköprü'nün tarihsel ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Okul öğretmenlerinden Bünyamin Kıvrak, Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılından beri devam eden kazılar ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda ilçede binlerce yıldır insanlı yaşam olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Programda öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti'ndeki Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Mustafa Paşa ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa dönemleri canlandırıldı, türküler, maniler söylendi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaymakam Özgür Kaya, programın kapanışındaki konuşmasında, Vezirköprü'nün her döneme ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle medeniyetler şehri olduğunu belirterek, programın düzenlemesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Başsavcı Emre Kaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ile davetliler katıldı.