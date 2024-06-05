Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Sergiye Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Bölük Komutanı ve vatandaşlar katıldı. Müdür Mustafa Kaya, halk eğitimi merkezlerinin amaçlarını anlattı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

05.06.2024 15:09
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Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

Vezirköprü HEM Müdürü Mustafa Kaya, HEM binasındaki serginin açılışındaki konuşmasında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından bu yana haziranın ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Halk eğitimi alanı toplum kadar geniş, hayat kadar çeşitlidir. Bu manada halk eğitimi lüks değil, bireylerin mutluluğu için yerine getirilmesi gereken bir hizmettir" sözlerinin halk eğitimi merkezlerinin amaçlarını en güzel şekilde ifade ettiğini anlatan Kaya, herkese her zaman, her yerde, herkes için eğitim olanağı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Eğitim öğretim yılında çeşitli yerlerde 553 kurs açıldığını ve 10 bin 92 kursiyerin belge almayı hak ettiğini dile getiren Kaya, desteğini esirgemeyen Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve Milli Eğitim Müdürü Resul Özata'ya teşekkür etti

Daha sonra açılışı yapılan sergi, katılımcılarca gezildi.

Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Şeyhmus Daş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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