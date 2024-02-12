Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı'nın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı'nın Cenazesi Toprağa Verildi

Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı\'nın Cenazesi Toprağa Verildi

Kanser tedavisi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı Önder Erdem'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

12.02.2024 19:03
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Kanser tedavisi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı Önder Erdem'in (51) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Erdem'in cenazesi, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazı vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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