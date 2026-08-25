Vezirköprü'ye 7 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü'ye 7 Milyon Lira Destek

Vezirköprü\'ye 7 Milyon Lira Destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman köylülerine 2026 ORKÖY programı kapsamında 7 milyon lira destek ve ekipman teslim edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2026 yılı ORKÖY sosyal ve ekonomik kredilendirme programı kapsamında orman köylülerine 7 milyon lira destek sağlandı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, destekten yararlanan hak sahiplerine 1 traktör, 15 tambur ve 4 süt sığırcılığı ekipmanı teslim edildi.

Program kapsamında orman köylülerinin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla çeşitli projeler de hayata geçirildi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'ye 7 Milyon Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da komşu aileler arasında keserli kavga: 3 gözaltı Çorlu'da komşu aileler arasında keserli kavga: 3 gözaltı
Temel kazısı faciaya davetiye çıkardı: 5 katlı bina boşaltıldı Temel kazısı faciaya davetiye çıkardı: 5 katlı bina boşaltıldı
Aydın’dan dünyaya yayılan lezzet: İncir Cipsi Aydın'dan dünyaya yayılan lezzet: İncir Cipsi
Kadro değeri en düşük ikinci takımdı Süper Lig’de haftayı lider bitirdiler Kadro değeri en düşük ikinci takımdı! Süper Lig'de haftayı lider bitirdiler
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi
Mücteba Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı Mücteba Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 21:16:56. #7.13#
SON DAKİKA: Vezirköprü'ye 7 Milyon Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement