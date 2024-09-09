Yagi Tayfunu'nun Kurbanları 59'a Yükseldi

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Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 59'a yükseldi.

VN Express haber sitesine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a çıktığı bildirildi.

Afetten dolayı 229 kişinin yaralandığı ve 8 bin 17 evin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, binlerce hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı kaydedildi.

Tayfundan etkilenen bölge sakinlerinin gıda ve barınma sorununa odaklanıldığı aktarılan açıklamada, ani sel ve toprak kayması açısından yüksek riskli bölgelerde yaşayanların tahliye sürecinin devam ettiği belirtildi.

Sel nedeniyle bir köprü çöktü

Yetkililer, ülkenin Phu Tho bölgesinde sel nedeniyle bir köprünün kısmi olarak çöktüğünü bildirdi.

Çöken köprüden 4 kişi kurtarılırken, 13 kişiden henüz haber alınamadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'nin Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.