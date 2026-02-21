Viranşehir'de Aileler Arası Kavga: 10 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılımasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
