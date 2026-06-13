Virginia'da Kilise Etkinliğinde Çadır Çöktü: 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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Virginia'da Kilise Etkinliğinde Çadır Çöktü: 1 Ölü, 22 Yaralı

13.06.2026 12:02
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Virginia'da bir kilise etkinliğinde çadır fırtına nedeniyle çöktü; 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kilisenin kuruluş yıl dönümü etkinliği sırasında kurulan çadırın fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

CBS News'in haberine göre, eyaletin Moneta kentindeki East Lake Kilisesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen açık hava ayini sırasında alanda kurulan çadır çöktü.

Çadırın bölgede etkisini gösteren şiddetli yağış, yıldırım ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktüğünü belirten yerel yetkililer, olay sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralı 11 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Virginia'da Kilise Etkinliğinde Çadır Çöktü: 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

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