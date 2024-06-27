Virginia Woolf'un 'Mrs. Dalloway' Romanı İncelendi - Son Dakika
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Virginia Woolf'un 'Mrs. Dalloway' Romanı İncelendi

Virginia Woolf'un 'Mrs. Dalloway' adlı romanı, 'Dalloway Günü' etkinliğinde incelendi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç ve diğer konuşmacılar, romanın karakterinin doğuşu ve evrimi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, romanın film uyarlamasıyla karşılaştırıldığı bir konuşma yapıldı ve Virginia Woolf'un çağdaş sanatlardaki yeri değerlendirildi. Etkinlikte, 'Mrs. Dalloway' romanından bazı bölümler okunurken, Virginia Woolf'un kitaplarının Türkçe baskıları da sergilendi.

27.06.2024 16:53
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İngiliz yazar Virginia Woolf'un "Mrs. Dalloway" adlı romanı "Dalloway Günü" etkinliğinde irdelendi.

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesindeki etkinlikte konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç ile Atahan Mahir Karabiber ve Tuğba Çanakçı, "Mrs. Dalloway" karakterinin doğuşu ve evrimine ilişkin bilgileri, yazarın yaşamından kesitlere de değinerek verdi.

Aynı üniversiteden Doç. Dr. Z. Gizem Yılmaz, "Mrs. Dalloway: Bir Kitap ve Bir Film" konuşmasında roman ile film uyarlamasını karşılaştırırken, sanatçı küratör Can Akgümüş konuşmasında Virginia Woolf'un çağdaş sanatlardaki yerini değerlendirdi.

Konuşmalar sırasında yer yer "Mrs. Dalloway" romanından bazı bölümlerin katılımcılara okunduğu etkinlik dolayısıyla Virginia Woolf'un kitaplarının Türkçe baskıları da kütüphanede sergilendi.

Kaynak: AA

Virginia Woolf, Adnan Ötüken, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Virginia Woolf'un 'Mrs. Dalloway' Romanı İncelendi - Son Dakika

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