Kuzey Marmara Otoyolu'nda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KUZEY Marmara Otoyolu'nda viyadüğün ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir viyadükte meydana geldi. Viyadüğün ayağında keçinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla viyadükten aşağı inerek keçinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Keçi, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?