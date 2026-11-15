Vize'de küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama ve sağlık kontrolü yapıldı - Son Dakika
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Vize'de küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama ve sağlık kontrolü yapıldı

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Vize\'de küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama ve sağlık kontrolü yapıldı
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Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçedeki küçükbaş işletmelerinde hayvan sağlığını kontrol edip aşılama yaptı. Hayvan sağlığını korumak, salgın hastalıkları önlemek ve kayıt sistemini güncel tutmak için yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.

Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek, aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.

Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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