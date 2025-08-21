Volkan Karaman, Kano ile Alaçam'ı Tanıtıyor - Son Dakika
Volkan Karaman, Kano ile Alaçam'ı Tanıtıyor

21.08.2025 16:38
Alaçam'da kano sporuyla ilgilenen Karaman, sulak alanlarda kano yaparak turizm potansiyelini vurguluyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kano sporuyla uğraşan Volkan Karaman, ilçedeki sulak alanlarda nilüferler arasında kano yaparak ilçesini tanıtmak istiyor.

İlçenin Habilli Mahallesi'ndeki sulak alanda kanosuyla gezinti yapan Karaman, ilçenin sahip olduğu turizm potansiyeline dikkati çekiyor.

Karaman, AA muhabirine, Habilli Mahallesi'ndeki sulak alanı ilk kez sosyal medyada gördüğünü ve bu alanı daha iyi keşfetmek için kanoyla gezi planladığını anlattı.

Gördüğü manzaradan çok etkilendiğini belirten Karaman, "Aynı zamanda kano antrenörüyüm. Buranın turizm potansiyelini yerinde ölçmek istedim. İnanılmaz bir bölge burası. Örneğin bizim Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde su oranı çok düşük şu anda oradaki nilüferlerin olduğu yerden bahsediyorum. Burada ise su seviyesi çok yukarıda, Yani burada rahatlıkla kano yapabiliyorsun. Kano yaparken aynı zamanda nilüferleri izleyebiliyorsun ve nilüferlere zarar vermiyorsun. Bu da çok büyük bir avantaj." diye konuştu.

Bölgenin güzel bir destinasyon olabileceğini, bu konuda ilgili kurumların da harekete geçebileceğini ifade eden Karaman, "Burada kanodan ziyade kamplar, doğa yürüyüşleri, foto safari gibi etkinlikler de yapılabilir." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karaman, Güncel, Turizm, Alaçam, samsun, Kültür, Doğa, Spor

