Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka'da Rus istihbarat servislerince organize edildiği öne sürülen ABD-Ukrayna vatandaşı rapçiye yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Danimarka'da ABD-Ukrayna vatandaşı bir kişiye yönelik suikast girişiminin, Rus istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini belirtti.

Bunun AB topraklarında bir saldırı olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bu kabul edilemez. Danimarka ve Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefi olan tüm üye ülkelerle tam dayanışma içindeyiz. Birimize yönelik saldırı, Birliğimize yönelik saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Rusya'nın hibrit tehditlerinin giderek daha somut hale geldiğini savunarak, "Harekete geçmek için hızlı müdahale ekiplerinden sorumlulara yönelik yaptırımlara kadar çeşitli araçlara sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin hazırlık ve caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla yakında yeni bir Avrupa Güvenlik Stratejisi önereceklerini bildiren von der Leyen, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça belirtmek istiyorum; Rusya, Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatmayı amaçlıyorsa bunun tam tersini başaracak. Kararlılığımız daha da güçlenecek."

Danimarka'daki suikast planı iddiası

Danimarka kamu yayın kuruluşu DR, dün yayımladığı haberinde, 25 Eylül'de Charlottenlund kentinde konser vermesi planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı hazırlığı yapıldığını ileri sürmüştü.

İki Danimarkalının Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukraynalı rapçiye saldırı düzenlemeyi planladığı, şüphelilerin konser öncesinde yakalandığı ve araçlarında silah bulunduğu bildirilmişti.

Eylül ayından bu yana tutuklu bulunan iki şüphelinin Lyngby Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmasında saldırı planına ilişkin ayrıntıların ortaya çıktığı belirtilmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de gelişmelerin ardından Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği'nde görevli savunma ataşesini sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rasmussen, Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları uygulanacağını ve Rusya ile bağlantılı gemilerin kabul edilmemesi yönünde adımlar atılacağını da bildirmişti.