Von der Leyen, enerji ve gıdayı koruyacak ateşkese Zelenskiy'le görüşüp destek verdi - Son Dakika
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Von der Leyen, enerji ve gıdayı koruyacak ateşkese Zelenskiy'le görüşüp destek verdi

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında enerji ve gıdayı koruyacak ateşkesi desteklediğini açıkladı. Ukrayna gündemi 15-16 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak, Ukrayna'ya ek İHA ve füze finansmanı sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapısı ile küresel gıda arzını koruyacak ateşkesi desteklediğini belirtti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüştüğünü bildirdi.

"Başkan Zelenskiy'nin, Ukrayna ve Rusya'daki enerji altyapısı ile küresel gıda tedarikini koruyacak ateşkes çağrısını tam olarak destekledim." ifadesini kullanan von der Leyen, savaşın "yeni ve daha vahim" bir aşamaya girdiğini belirtti.

Von der Leyen, Rusya'nın savaş alanında zaman kazanmaya çalıştığını ve cephe hatlarının gerisindeki sivillere saldırı düzenlediğini öne sürerek, Ukrayna ve Zelenskiy ile dayanışma mesajı verdi.

AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna gündeminin 15-16 Ekim'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin merkezinde yer alacağını, Kiev'in finansman ihtiyacı ve küresel desteğin nasıl harekete geçirilebileceğini ele alacaklarını aktardı.

AB'nin bu hafta Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek ve hava sahasını korumak amacıyla insansız hava araçları ve füzeler için ilave finansman sağlayacağını belirten von der Leyen, üyelik müzakerelerinde de iki fasıl daha açmaya hazırlandıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Zelenskiy de Trump'ın Ukrayna'da yeni lider seçilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına karşılık, ülkesinde seçimlerin yapılması için Rusya ile 60 günlük tam ateşkes ilan edilmesini önermişti.

Kaynak: AA
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