ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu.

NASA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "18 Kasım 2026 ABD Doğu Yakası saatiyle 05.16'da Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Böylece 49 yıldır uzaydaki yolculuğunu sürdüren Voyager 1, Dünya'dan yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklığa ulaşarak uzay araştırmaları tarihinde yeni bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Dünya ile Voyager 1 arasında radyo sinyallerinin tek yönlü iletimi 24 saat sürerken gönderilen bir komuta yanıt alınması yaklaşık 48 saati buluyor.

Bu nedenle NASA'nın California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı'nda görev yapan mühendislerin, uzay aracından gelecek ilk sinyali 19 Kasım'da alması bekleniyor.

Bir ışık günü mesafesi, ışığın 24 saatte katettiği mesafeyi ifade ediyor ve yaklaşık 25,9 milyar kilometreye karşılık geliyor.

Voyager 1'in uzay yolculuğu

NASA tarafından 5 Eylül 1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1, başlangıçta Jüpiter ve Satürn'ü incelemek amacıyla geliştirildi.

1979'da Jüpiter'in, 1980'de ise Satürn'ün yakınından geçerek bu gezegenlere ilişkin önemli bilimsel veriler ve görüntüler gönderen uzay aracı, Ağustos 2012'de Güneş'i çevreleyen heliosferin dışına çıkarak yıldızlararası uzaya ulaştı.

1998'den bu yana Dünya'dan en uzak mesafeye ulaşan uzay aracı olma özelliğini taşıyan Voyager 1, yıldızlararası uzaya ilişkin bilimsel verileri Dünya'ya göndermeyi sürdürüyor.