Vucic BM'de yeni dünya düzenini anlattı, uluslararası sistem çöktü dedi - Son Dakika
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Vucic BM'de yeni dünya düzenini anlattı, uluslararası sistem çöktü dedi

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, BM 81. Genel Kurulu'nda uluslararası sistemin çöktüğünü söyledi. Vucic, iki temel güç merkezi ve güçlü bölgesel aktörler etrafında yeni bir düzenin doğduğunu, BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünyada iki temel güç merkezi ile güçlü bölgesel aktörler etrafında şekillenen yeni bir düzenin ortaya çıktığını belirterek, "Bildiğimiz uluslararası sistem çöktü, artık mevcut değil." dedi.

Vucic, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

BM'ye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyleyen Vucic, birçok açıdan halihazırda gerçekleşmiş dönüşümün ne ölçüde yönetilebileceği konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Dünyanın, önemli siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik kapasitelere sahip bölgesel aktörlerin sayısının arttığı bir döneme girdiğini dile getiren Vucic, bu aktörlerin kendi çevrelerini şekillendirmeye ve küresel gelişmeleri kendi koşulları doğrultusunda etkilemeye çalıştığını söyledi.

Vucic, "Gücün daha karmaşık ve daha az öngörülebilir biçimde dağıldığı, olası çatışma riskinin son birkaç on yılda olduğundan daha yüksek seviyeye çıktığı bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

Söz konusu risklerin artık devletler arasındaki geleneksel silahlı çatışmalarla sınırlı olmadığına dikkati çeken Vucic, karşı karşıya gelişlerin ekonomik baskı, teknolojik kısıtlamalar, kaynak ve pazar rekabeti, siber saldırılar, dezenformasyon ve diğer toplumları etkileme girişimleri şeklinde ortaya çıktığını aktardı.

Ukrayna'daki savaş bağlamında uluslararası kamu hukuku ilkelerine uyulması yönünde çok sayıda çağrı yapıldığını hatırlatan Vucic, bazı ülkeleri bu konuda "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Vucic, "Aynı ülkelerin büyük çoğunluğu, bizzat kendilerinin BM Şartı'nı ayaklar altına aldıkları ve uluslararası kamu hukuku sisteminin temellerini yıktıkları gerçeği karşısında utanmazca ve pervasızca sessiz kalıyor. Bugün ise ne pahasına olursa olsun bu ilkelere dönmek istiyorlar." dedi.

Bu ülkelerin, kendilerinden daha güçlü aktörlerin geçmişte kendilerinin başvurduğu ihlalleri gerçekleştirdiğini gördüğünü savunan Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkeleri suçladı.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğinin stratejik öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Vucic, buna karşın hem bazı AB üyesi ülkelerde hem de aday ülkelerde uzun süredir devam eden "genişleme yorgunluğunun" görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

"Bildiğimiz uluslararası sistem çöktü, artık mevcut değil"

BM Güvenlik Konseyinin en aktif olması gereken krizlerde çoğu zaman tıkandığını söyleyen Vucic, BM sisteminin diğer bölümlerinin ise mali baskılar, birbiriyle örtüşen yetkiler, bürokratikleşme ve üye ülkelerin daha somut sonuçlar görmeye yönelik talepleriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Bunların gerçek sorunlar olduğunu ve üzerlerinin örtülmesinin kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Vucic, "Ancak bütün bunlar, BM'ye daha az ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelmez. BM'ye belki de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bildiğimiz uluslararası sistem çöktü, artık mevcut değil" diyen Vucic, dünyada iki temel güç merkezi ile güçlü bölgesel aktörler etrafında şekillenen yeni bir düzenin ortaya çıktığını kaydetti.

Devletlerin son 80 yılda aynı çıkarları paylaştıkları için değil, anlaşmazlıkları silah zoruyla çözmenin maliyetinin çok yüksek olduğunu anladıkları için BM çatısı altında bir araya geldiklerini kaydeden Vucic, çok taraflılığın da bu anlayış sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

Vucic, Sırbistan'ın komşularıyla barışı koruyarak, ülke sınırlarından uzaktaki barışı koruma misyonlarına katılarak, tehlike altındaki ülkelere yardım ederek, aynı görüşte olmadığı taraflarla diyaloğunu sürdürerek ve üstlendiği yükümlülükleri yerine getirerek çok taraflılığa katkı sağlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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