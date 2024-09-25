Vucic'ten Tüyler Ürperten Çocuk Verileri

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu yıl çatışmalarda hayatını kaybeden çocuklara ilişkin verilerin "tüyler ürpertici" olduğunu söyledi.

Vucic, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Dünya genelindeki durumun bir yıl öncesine kıyasla daha zor ve karanlık olduğunu ifade eden Vucic, "Çatışmalar daha da ağırlaşırken, zorluklar da artarak karmaşık hale geliyor. Beni en çok endişelendiren şey ise barış ve refaha onca vurgu yapılmasına rağmen bu jeopolitik kabusun sonunun görünmemesi." dedi.

Vucic, dünyanın nükleer bir felaketin eşiğinde olduğunu savunarak "Hiç kimsenin birbirini dinlemediği bir dünyada yaşıyoruz. Anlaşamadığımız durumlarda bile konuşulması gerektiğine inanıyorum. BM'nin güvenilirliğini yeniden inşa etmeliyiz. Çifte standarda son verilmeli ve uluslararası hukuka olan inancı geri getirmeliyiz." diye konuştu.

Sırbistan ve halkının dünya genelinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığına işaret eden Vucic, "Bu yıl da büyük acılara ve yıkımlara neden olan çatışmalardan bahsediyoruz. Çatışmalarda ölen çocuklara ilişkin veriler tüyler ürpertici." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Bugün herkes Ukrayna'dan bahsederken kimse Sırbistan'ı konuşmuyor. Sırbistan'ın, Rusya'nın talebiyle Balkanlar'da savaş çıkaracağını söylüyorlar. 2 buçuk yıldan fazla süredir bu yalanlar konuşuluyor." yorumunu yaptı.

"Sırbistan ne ABD ne de Rusya'nın kölesidir"

"Pandora'nın kutusunun" Ukrayna'dan çok önce açıldığını savunan Vucic, "Burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğü savunulurken, Sırbistan'ın toprak bütünlüğü için neden aynısı yapılmıyor. Bu arada biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve bunun aksi yönünde hiçbir zaman görüş bildirmedik." diye konuştu.

Vucic, "Sırbistan ne ABD ne de Rusya'nın kölesidir. Bizim kendi siyasetimiz, kendi çıkarlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kosova'daki Sırpların durumuna ilişkin konuşan Vucic, "Onların adalete erişimi bile yok. Priştine yönetimi Sırp olan her şeyi oradan sürme niyetinde. Sırp dinarının kullanımı sonlandırıldı, postane faaliyetleri durduruldu. Kosovalı Sırpların günlük hayatının zorlaştırılması için her şey yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde olduğunu ve AB'nin bir parçası olmak istediğini, Sırbistan'ın, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ne olan bağlılığını devam ettireceğini belirten Vucic, "Ancak tek bir şeye asla izin veremeyiz o da Sırbistan'ın özgürlük ve bağımsızlığına zarar gelmesi." dedi.