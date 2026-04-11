Wan'da Kayyım Kararıyla İşten Çıkarılan 223 İşçi Direnişe Yeniden Başladı

Wan'da kayyım tarafından işten çıkarılan ve yaklaşık bir yıldır mücadele eden 223 işçi, direnişlerine yeniden başladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve DİSK Genel-İş Wan Şubesi öncülüğünde 'İşimize geri döneceğiz' şiarıyla başlatılan direniş, 15 Şubat 2025'te atanan kayyım Ozan Balcı'nın kararıyla 29 Temmuz 2025'te işten çıkarılan işçiler tarafından sürdürülüyor. İşçiler, yerel mahkemenin işe iade kararına rağmen kayyımın onları geri almadığını vurgulayarak, hukuksuzluğun son bulmasını talep ediyor.

İşçilerden Vefa Yıldız, 257 gündür direnişte olduklarını ve kazanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sinan Yılmaz ise maddi sıkıntılar nedeniyle kiralarını ödeyemediklerini, kızının okul taksitini yatıramadığı için okuldan alındığını ve bazı arkadaşlarının köye taşınmak zorunda kaldığını aktardı. Elif Gemicioğlu Yavic, Kürtçe eğitim verdiği için işten çıkarıldığını belirterek, Kürt kimliğinden dolayı mağdur edildiklerini söyledi. Cuma Çiftçi de iki dönemdir kayyımlar tarafından mağdur edildiklerini, önceki kayyım döneminde 8 yıl işsiz kaldıklarını ve şimdi de benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını dile getirdi. İşçiler, belediyenin seçilmiş eşbaşkanlarına teslim edilinceye kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurguladı.