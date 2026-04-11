Wan'da Kayyım Kararıyla İşten Çıkarılan 223 İşçi Direnişe Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wan'da Kayyım Kararıyla İşten Çıkarılan 223 İşçi Direnişe Yeniden Başladı

11.04.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayyım tarafından işten çıkarılan 223 işçi, DİSK öncülüğünde direnişlerine yeniden başladı. İşçiler, mahkeme kararına rağmen geri alınmadıklarını belirterek hukuksuzluğa son verilmesini talep ediyorlar.

Wan'da kayyım tarafından işten çıkarılan ve yaklaşık bir yıldır mücadele eden 223 işçi, direnişlerine yeniden başladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve DİSK Genel-İş Wan Şubesi öncülüğünde 'İşimize geri döneceğiz' şiarıyla başlatılan direniş, 15 Şubat 2025'te atanan kayyım Ozan Balcı'nın kararıyla 29 Temmuz 2025'te işten çıkarılan işçiler tarafından sürdürülüyor. İşçiler, yerel mahkemenin işe iade kararına rağmen kayyımın onları geri almadığını vurgulayarak, hukuksuzluğun son bulmasını talep ediyor.

İşçilerden Vefa Yıldız, 257 gündür direnişte olduklarını ve kazanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sinan Yılmaz ise maddi sıkıntılar nedeniyle kiralarını ödeyemediklerini, kızının okul taksitini yatıramadığı için okuldan alındığını ve bazı arkadaşlarının köye taşınmak zorunda kaldığını aktardı. Elif Gemicioğlu Yavic, Kürtçe eğitim verdiği için işten çıkarıldığını belirterek, Kürt kimliğinden dolayı mağdur edildiklerini söyledi. Cuma Çiftçi de iki dönemdir kayyımlar tarafından mağdur edildiklerini, önceki kayyım döneminde 8 yıl işsiz kaldıklarını ve şimdi de benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını dile getirdi. İşçiler, belediyenin seçilmiş eşbaşkanlarına teslim edilinceye kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wan'da Kayyım Kararıyla İşten Çıkarılan 223 İşçi Direnişe Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:42:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Wan'da Kayyım Kararıyla İşten Çıkarılan 223 İşçi Direnişe Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.