ABD'nin Washington eyaletinin Valisi Bob Ferguson, Seattle'daki havalimanında maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin 2 kişiyi gözaltına almasına tepki göstererek, bu birimin feshedilmesini talep etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Washington'ın Seattle kentinde bulunan Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda maskeli ICE yetkililerin, çalışma izni olduğunu belirten 2 yolcuyu gözaltına aldığı anların görüntüsü, sosyal medyada tepki çekti.

Washington Valisi Bob Ferguson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ICE tamamen kontrolden çıktı. Birçok ABD'li gibi ben de kimliklerini açıklamayan, uçağa binerken insanları götüren ve topluluklarda kaosa yol açan maskeli görevlilerden ötürü öfkeliyim." ifadesini kullandı.

Ferguson, yaşanan olayın, ICE'ın "Amerikalılara uygun olmayan taktiklerinin son örneği olduğunu" kaydetti.

Daha sonra basına yaptığı açıklamada da Ferguson, ICE'ın göçmenlik ve gümrük faaliyetlerinin "etik ve insancıl olmadığını" belirterek, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın ICE'ı feshetmenin vakti geldi." dedi.

ICE'tan yapılan açıklamada da "vize süresi dolmasına rağmen ülkede kaldığı" belirtilen Meksikalı göçmen Ricardo Larrondo Mendoza'nın gözaltına alınmasına yönelik operasyon yürütüldüğü savunuldu.

Açıklamada, ICE görevlilerine sıcak kahve dökmeye çalıştığı öne sürülen Sofia Hernandez Mejia'nın da düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Smith de sosyal medyada yaptığı açıklamada, havalimanında yaşanan olayın "kabul edilemez" olduğunu ve ICE'ın faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu kaydetti.