WFP Çalışanı Yemen'de Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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WFP Çalışanı Yemen'de Hayatını Kaybetti

Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan WFP çalışanının hayatını kaybetmesi BM'yi üzüntüye boğdu.

11.02.2025 19:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'in kuzeyinde Husilere bağlı makamlarca alıkonulan bir çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

WFP'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'in kuzeyinde alıkonulan WFP çalışanlarından birinin ölmesi sebebiyle duyulan hüzün ve kızgınlık" ifade edildi.

WFP'de 2017'den beri görev yapan insani yardım çalışanının "23 Ocak'ta Husilere bağlı makamlarca keyfi olarak gözaltına alınan 7 yerel çalışandan biri olduğu" belirtildi.

Hayatını kaybeden WFP çalışanının eşi ve 2 çocuğunun olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren WFP çalışanı için ailesi ve yakınlarına taziye mesajı verilen açıklamada, insani yardım çalışanlarının görevleri sırasında korunması ve hedef alınmaması çağrısı yinelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husi yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde 23 Ocak'ta 7 BM personelinin keyfi şekilde alıkonulmasını şiddetle kınayarak alıkonulan tüm BM, uluslararası örgüt, sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyonların temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Guterres, Haziran 2024'te Sana'da alıkonulan 17 BM personelinin acil ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

Husiler ise BM personeline yönelik bir alıkoymanın yaşanmadığını iddia ederek alıkonulan kişileri ABD adına casusluk yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WFP Çalışanı Yemen'de Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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