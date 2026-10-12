WFP, Yemen'de her 4 evden 3'ünün temel gıda ihtiyacını karşılayamadığını duyurdu - Son Dakika
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WFP, Yemen'de her 4 evden 3'ünün temel gıda ihtiyacını karşılayamadığını duyurdu

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WFP, Yemen'de erişilebilir bölgelerde her 4 evden 3'ünün temel gıda ihtiyacını karşılayamadığını duyurdu. Çatışmaların 200 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini belirten WFP, bu yıl yüzde 74 ile rekor sayıda ailenin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında tırmanan çatışmalar neticesinde, ülkenin erişilebilir bölgelerindeki her 4 evden 3'ünün temel gıda ihtiyacını karşılayamadığını bildirdi.

WFP, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği Yemen'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'deki çatışmaların 200 binden fazla insanı yerinden ettiğini belirten WFP, bu yıl için yüzde 74 ile rekor sayıda ailenin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

WFP, ülkedeki gıda yardımını genişletmeye hazır olduğunu ancak özellikle yüksek riskli bölgelerde acil insani yardımın ulaştırılabilmesi için erişim ve güvenliğin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelYemenSon Dakika

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