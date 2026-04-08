WhatsApp Kullanıcı Adı Sistemi Başladı

WhatsApp, kullanıcı adı sistemini test etmeye başladı ve bu özelliği kademeli şekilde dağıtıyor. Kullanıcılar artık telefon numarasını paylaşmadan mesajlaşabilecekler, bu da gizlilik ve iletişim kolaylığı açısından önemli bir adım olarak kabul edilebilir.

Kullanıcı adı seçim süreci, özel bir kullanıcı adı seçmeyi ve başkalarıyla bu adla iletişime geçmeyi içerir. WhatsApp, kullanıcı adları için bazı kurallar koydu: Kullanıcı adı 'www.' ile başlayamaz ve sonunda '.com' veya '.net' gibi alan adı uzantıları olamaz, en az bir harf içermek zorunludur, yalnızca küçük harfler, sayılar, nokta ve alt çizgi karakterlerine izin veriliyor ve uzunluğu 3 ile 35 karakter arasında olmalıdır.

Bu sistem, WhatsApp geliştiricileri tarafından test ediliyor ve şu an kademeli olarak dağıtılıyor. Gelecekte daha fazla kullanıcıya açılıp yaygınlaşması planlanıyor. Kullanıcılar, yeni özelliği kullanmadan önce belirlenen kuralları karşılayacak bir kullanıcı adı seçmeyi önerilir.