Wildberries Ofisinde Silahlı Çatışma

Güncel

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Wildberries'in Moskova'daki merkez ofisinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Wildberries'in Moskova'da bulunan ana ofisinde silahlı çatışma oldu. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

Wildberries'in kurucusu Tatyana Bakalçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, eski eşi Vladislav Bakalçuk liderliğindeki bir grubun ofisi ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "Polisin durumu kontrol altına almasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Wildberries'teki iç kavga

Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries, haziranda yeni dijital ticaret platformunu oluşturmak için "Rus" reklam şirketi ile birleşeceğini bildirmişti. Wildberries'in kurucusu Tatyana Bakalçuk'un eşi Vladislav Bakalçuk ise buna karşı çıkmıştı.

Temmuz sonunda Tatyana Bakalçuk, Wildberries'in yüzde 1 hissesine sahip eşinden boşanmak için dava açmıştı.