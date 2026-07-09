Williams Sendromu Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Williams Sendromu Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya Teşekkür Ziyareti

09.07.2026 10:45  Güncelleme: 11:51
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Williams Sendromu Derneği yöneticileri, 'Paşa' lakaplı Enver Öztürk'ü belediyede istihdam eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Kaya, özel bireylerin sosyal hayatta yer almasının önemine vurgu yaptı.

(TRABZON) - Williams Sendromu Derneği yöneticileri, 'Paşa' ismiyle tanınan Enver Öztürk'ün Ortahisar Belediyesi'nde istihdam edilmesi dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ederek, kendisine teşekkür etti. Özel bireylerin hayatın içinde olmasının çok kıymetli olduğunu belirten Kaya, Paşa'nın güler yüzü ve çalışkanlığıyla kısa sürede fark yarattığını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da çok sevilen ve 'Paşa' ismiyle tanınan Williams sendromlu Enver Öztürk'ü geçen günlerde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna dahil etmişti.

WİLLAMS SENDROMU DERNEĞİ, BAŞKAN KAYA'YI ZİYARET ETTİ

Williams Sendromu Derneği Genel Başkan Yardımcıları Gülcan Kıral ve Gülnur Elif Kıral ile Trabzon Temsilcileri Hande Bülbül Yolcu ve Çağatay Yolcu, Kaya'yı ziyaret ederek farkındalık yaratan bu anlamlı kararı dolayısıyla teşekkür etti. Bu uygulamanın örnek olmasını dileyen Gülcan Kıral, "Williams Sendromu, çok bilinen bir hastalık değil. Bu evlatlarımızın istihdamı da çok yetersiz. Başkanımıza bu örnek kararı dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın istihdamı bizim için çok önemli ve değerli. Bu uygulamanın herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

"ÖZEL BİREYLERİMİZİN HAYATIN İÇİNDE OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

Özel bireylerin hayatın içinde eşit ve bağımsız bireyler olarak yer almasının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Başkan Ahmet Kaya ise "Paşa'yı tüm Trabzon tanıyordu şimdi tüm Türkiye tanıyor. Bu çocuklarımızın sosyal hayatın içinde olması, arkadaşlarından bir adım bile geri kalmaması bizim için çok kıymetli. Çünkü hepsi çok sevgi dolu, çok çalışkan. Biz de bu bilinçle Paşa'mızı Ortahisar ailemize kattık" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Kaya, bundan sonra da özel bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Williams Sendromu Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Williams Sendromu Derneği'nden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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