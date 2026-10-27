WMO raporuna göre karbondioksit 2025'te 426,8 ppm ile zirveye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

WMO raporuna göre karbondioksit 2025'te 426,8 ppm ile zirveye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WMO raporuna göre 2025'te karbondioksit ve diğer sera gazları benzeri görülmemiş zirvelere ulaştı; küresel karbondioksit konsantrasyonu 426,8 ppm oldu. Bu durum gezegenin uzun vadede daha fazla ısınmasını kaçınılmaz kılarken artış hızı 1960'lardan bu yana üç katına çıktı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025'te atmosferdeki karbondioksit ve diğer temel sera gazlarının seviyelerinin benzeri görülmemiş zirvelere ulaştığını ve bu durumun, gezegenin uzun vadede daha fazla ısınmasını kaçınılmaz kıldığını bildirdi.

WMO, dünya genelindeki sera gazı seviyelerine ilişkin "Sera Gazı Bülteni" başlıklı yeni rapor yayımladı.

Raporda, "2025'te atmosferdeki karbondioksit ve diğer temel sera gazlarının seviyeleri benzeri görülmemiş zirvelere ulaştı. Bu durum, gezegenin uzun vadede daha fazla ısınmasını kaçınılmaz kılıyor. 2025'te küresel ölçekte ortalama yüzey karbondioksit konsantrasyonu milyonda 426,8 birime ulaştı. Bu da 1750 yılındaki sanayi öncesi temel seviyenin yüzde 153'üne tekabül ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, insan faaliyetleriyle bağlantılı metan ve azot protoksit konsantrasyonlarının da yeni rekor seviyelere yükseldiği aktarıldı.

Karbondioksit artış hızı 1960'lardan bu yana üç katına çıktı

Raporda, her yıl salınan toplam karbondioksit miktarının yaklaşık yarısının atmosferde kaldığı, geri kalanının ise kara ekosistemleri ve okyanuslar tarafından emildiği belirtilerek, karbondioksit artış hızının 1960'lardan bu yana üç katına çıktığına işaret edildi.

Yıllık ortalama 0,8 ppm'lik (milyonda bir parça) artış hızının 2011-2020 döneminde yıllık ortalama 2,4 ppm'ye ulaştığı aktarılan raporda, 2024'ten 2025'e kadar küresel ortalama karbondioksit konsantrasyonunun 2,8 ppm arttığına işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Bir yıl daha, yeni bir rekor daha. Sera gazları atmosferde benzeri görülmemiş miktarda ısıyı hapsederek, daha aşırı hava olaylarına ve bunun sonucunda ekonomilerimiz ile toplumlarımız için ortaya çıkan risklere enerji sağlıyor. Kayıt tutulmaya başlandığından bu yana en sıcak 11 yılı geride bıraktık ve bu eğilim devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrett, karbondioksitin çok uzun bir ömre sahip olduğunu kaydederek, bu durumun küresel iklimi yüzyıllar boyunca etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

WMO Kıdemli Bilim Sorumlusu Oksana Tarasova, "(Karbondioksitte) 2024'ten 2025'e kadar görülen daha ılımlı artış hızı, 2023/2024 dönemindeki güçlü El Nino olayının ardından karasal karbon yutaklarının yeniden toparlanmasını ve yangın kaynaklı karbon emisyonlarının azalmasını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

El Nino hava olayının daha şiddetli kuraklıklara, bitki örtüsünün kurumasına ve daha fazla orman yangınına yol açarak biyosferin verimliliğini düşürdüğünü belirten Tarasova, karbondioksit miktarında yıllık 2,8 ppm'lik bir artışın, fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosfere eklenen kayda değer miktardaki artışa işaret ettiğini kaydetti.

Tarasova, "2026'da, hem fosil yakıt kullanımı hem de 2023/2024 döneminde olduğu gibi karasal karbon yutaklarını etkileyecek güçlü bir El Nino'nun gelişmesi nedeniyle atmosferdeki karbon konsantrasyonlarında daha fazla artış görmeyi bekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
GüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 12:36:10. #7.12#
SON DAKİKA: WMO raporuna göre karbondioksit 2025'te 426,8 ppm ile zirveye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei