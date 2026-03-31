Wong'dan İsrail'in İdam Yasasına Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wong'dan İsrail'in İdam Yasasına Tepki

31.03.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in idam yasasını kınayarak ölüm cezasına karşı olduğunu belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail Meclisinde dün kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" hakkında "her durumda ölüm cezasına karşı olduğunu" bildirdi.

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre Bakan Wong, Avustralya İşçi Partisi meclis grubunda yaptığı konuşmada, İsrail'de kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" tepki gösterdi.

Wong, hükümetinin "her durumda ölüm cezasına karşı olduğunu" belirtti.

Ortak bildiride "insanlık dışı ve aşağılayıcı" tepkisi

Öte yandan Wong, hafta sonu Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Avustralya dışişleri bakanları tarafından imzalanan ortak bildiride yer alan açıklamasında, tasarıya ilişkin endişelerini belirtmişti.

Tasarının, İsrail'in demokratik taahhütlerini baltalama riski taşıdığına işaret eden Wong, "Ölüm cezası, caydırıcı etkisi olmayan, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir ceza biçimi. Bu nedenle dünyanın her yerinde koşullar ne olursa olsun, ölüm cezasına karşıyız. Ölüm cezasının reddi, bizi birleştiren temel bir değerdir." ifadesini kullanmıştı.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Avustralya, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:12:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.