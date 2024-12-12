Wray, Trump'tan Önce İstifa Etti - Son Dakika
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Wray, Trump'tan Önce İstifa Etti

FBI Direktörü Wray, Trump göreve gelmeden istifa edeceğini açıkladı. Karmaşayı önlemek için bu kararı aldığını belirtti.

12.12.2024 22:10
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- FBI Direktörü Wray, Trump göreve gelmeden istifa edeceğini açıkladı

WASHINGTON - FBI Direktörü Christopher Wray, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce istifa edeceğini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi öncesinde, ocak ayında istifa edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamasında Wray, "Haftalar süren titiz bir değerlendirmenin ardından, büro için doğru olan şeyin, mevcut yönetimin ocak ayında sona ermesine kadar görevime devam edip, ardından istifa etmem olduğuna karar verdim" dedi.

FBI personeline hitaben yaptığı açıklamada Wray, "Bana göre bu, büroyu daha büyük bir karmaşaya sürüklemekten kaçınmanın en iyi yolu" dedi.

20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump, ABD'nin başlıca federal kolluk kuvveti teşkilatı FBI direktörlüğü için Wray'in yerine eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel'i aday göstermişti. Patel tarafından bugün yayınlanan açıklamada ise, "Görev değişiminin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını iple çekiyorum. İlk günden itibaren Amerikan halkına hizmete hazır olacağım" denildi.

FBI Direktörü Wray, 2017 yılında yine Trump tarafından göreve atanmıştı. 10 yıllığına göreve atanan ve normal şartlarda görev süresi 2027'de sona erecek olan Wray, bu süreçte Trump'ın desteğini kaybetti.

Trump, geçtiğimiz hafta sonu verdiği bir röportajda, FBI'ın 2022'de Florida'daki evine yaptığı baskına atıfta bulunarak, Wray'in yaptığı şeylerden pek de memnun olmadığını açıklamıştı. Wray hakkındaki açıklamasında Trump, "Evime baskın düzenledi. Mar-a-Lago'yu işgal etti" şeklinde konuşmuştu.

Wray yönetimindeki FBI ayrıca, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresine baskın gerçekleştiren aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri aleyhinde FBI tarihinin en geniş kapsamlı soruşturmasını başlatmış ve bu çerçevede yüzlerce gösterici tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

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