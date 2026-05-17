WUF13 Bakü\'de Başladı

17.05.2026 16:00
UN-Habitat'ın düzenlediği 13. Dünya Kentsel Forumu, Bakü'de sürdürülebilir şehir konularını ele alıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu (WUF13), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda kurulan yapılarda gerçekleştirilen WUF13, Azerbaycan hükümeti ile UN-Habitat'ın ortak organizasyonuyla düzenleniyor.

Forum, UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev'in Birleşmiş Milletler (BM) ve Azerbaycan bayraklarının göndere çekmesiyle başladı.

182 ülkeden 40 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı forumda devlet yetkilileri, belediye temsilcileri, şehir planlamacıları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek sürdürülebilir kentleşme, konut krizi, iklim direnci ve şehirlerin geleceğini ele alacak.

"Dünyayı Barındırmak: Güvenli ve Dayanıklı Şehirler ve Topluluklar" temasıyla düzenlenen WUF13'te, küresel konut sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve kapsayıcı şehirleşme politikaları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında bakanlar toplantıları, üst düzey oturumlar, paneller ve sergiler gerçekleştirilecek.

Sergi alanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da standı yer alıyor.

Açılışı yarın yapılacak sergideki stantta, Türkiye'nin 2023 depremlerinin ardından yürüttüğü büyük yeniden inşa süreci tanıtılacak.

Sergide, iklim dirençli ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda 3 yıl içinde tamamlanan 455 bin konutluk projeye ilişkin bilgiler paylaşılacak, Türkiye'nin afet yönetimi ve dayanıklı kentleşme alanındaki tecrübeleri uluslararası katılımcılara aktarılacak.

Resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapılacak forum, 22 Mayıs'a kadar sürecek.

Dünya Kentsel Forumu

Dünya Kentsel Forumu (WUF), hızlı kentleşme ile bunun toplumlar, şehirler, ülkeler, iklim değişikliği ve siyasi politikalar üzerindeki etkilerini ele almak amacıyla 2001 yılında BM tarafından kuruldu.

İlk kez 2002 yılında Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen forum, o tarihten bu yana dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştiriliyor.

UN-Habitat tarafından organize edilen forum, sürdürülebilir şehirleşme sorunlarının çözümüne yönelik yüksek düzeyli, açık ve kapsayıcı platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

