WUHAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'a bağlı Yangtze Nehri'ndeki su seviyesi şiddetli yağışlar nedeniyle çarşamba günü belirgin miktarda yükseldi.
Yangtze Hankou izleme istasyonundaki su seviyesi 25,11 metreye ulaşarak uyarı işaretinin 0,11 metre üzerine çıktı.
Son Dakika › Güncel › Wuhan'da Yangtze Nehri Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
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