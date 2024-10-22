Xi Jinping, BRICS Zirvesi'ne Katılmak Üzere Rusya'ya Gitti

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BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Salı günü başkent Beijing'den ayrıldı.

Xi'ye Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofis Direktörü Cai Qi ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor.