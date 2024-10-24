Xi Jinping'den BRICS Artı Ülkelerine Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
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Xi Jinping'den BRICS Artı Ülkelerine Güvenlik Çağrısı

Xi Jinping, BRICS Artı ülkelerinin barış ve ortak güvenlik için iş birliği yapmasını istedi.

24.10.2024 17:05
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KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "BRICS Artı" ülkelerine barışı kararlı şekilde destekleme ve ortak güvenlik için çalışma çağrısı yaptı.

Xi, söz konusu açıklamayı Perşembe günü "BRICS Artı" liderler diyaloğu toplantısına hitaben yaptığı konuşmada yaptı.

Xi, "BRICS Artı" ülkelerinin, barışın istikrarını sağlayıcı güç olması, küresel güvenlik yönetişimini güçlendirmesi ve sıcak gelişmelere ilişkin hem belirtileri hem de ana nedenleri ele almanın yollarını araştırması gerektiğini ifade etti.

Küresel Güney'in toplu şekilde yükselişinin, dünya genelindeki büyük dönüşümün belirgin bir özelliği olduğunu kaydeden Xi, Küresel Güney ülkelerinin modernleşmeye doğru birlikte ilerleyişinin, dünya tarihinde çok önemli, insan medeniyetinde ise eşi görülmemiş bir gelişme olduğunu belirtti.

Küresel Güney'in kalkınma için ortaya çıktığını ve kalkınma yoluyla zenginleştiğini ifade eden Xi, "BRICS Artı" ülkelerinin kendilerini ortak kalkınmanın ana itici gücü haline getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Xi, "BRICS Artı" ülkelerinin, küresel ekonomi yönetişimi reformunda aktif ve öncü rol oynaması ve kalkınmayı uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin özü haline getirmesi gerektiğini söyledi.

"BRICS Artı" ülkelerinin medeniyetler arasındaki etkileşimin savunucuları da olması gerektiğine dikkat çeken Xi, "BRICS Artı" ülkelerine iletişim ve diyaloğu artırmaları ve ulusal şartlarına uygun bir modernleşme yolu benimseme konusunda birbirine destek olmaları çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in halklar arası etkileşimlerin ve yönetişim deneyimlerinin paylaşımını teşvik etmek üzere diğer ülkelerle koordinasyon halinde Küresel Güney Düşünce Kuruluşları İttifakı kuracağını da ifade etti.

Xi, uluslararası arenadaki değişiklikler ne olursa olsun Çin'in her zaman Küresel Güney'i yüreğinde taşıyacağını ve Küresel Güney'deki köklerini sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den BRICS Artı Ülkelerine Güvenlik Çağrısı - Son Dakika

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