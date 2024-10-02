Xi Jinping'den İşiba Şigeru'ya Tebrik - Son Dakika
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Xi Jinping'den İşiba Şigeru'ya Tebrik

Xi Jinping, Japonya'nın yeni başbakanını kutlayarak iki ülke ilişkilerini güçlendirme vurgusu yaptı.

02.10.2024 12:33
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BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japonya başbakanı seçilen İşiba Şigeru'yu kutladı.

Xi, Salı günü gönderdiği tebrik mesajında Çin ve Japonya'nın deniz ile ayrılmış iki komşu ülke olduğunu söyledi.

Xi, iki ülkenin de barış içinde bir arada yaşama, kalıcı dostluk, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak kalkınma yolunda yürümesinin, iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Xi, Japonya'nın iki ülke arasındaki dört siyasi belgede yer alan ilkelere ve uzlaşıya bağlı kalma ve yeni dönemin gereklerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı Çin-Japonya ilişkileri inşa etmek üzere karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkiyi çok yönlü olarak teşvik etme konusunda Çin'le çalışması temennisinde bulundu.

Aynı gün Çin Başbakanı Li Qiang da İşiba Şigeru'yu kutladı.

Li, iki tarafın ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması ve iki ülke halkına daha çok fayda sağlamak için dostluk, karşılıklı güven ve işbirliğini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den İşiba Şigeru'ya Tebrik - Son Dakika

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