Xi Jinping'den Lukaşenko'ya Tebrik Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Lukaşenko'ya Tebrik Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Belarus'un yeniden seçilen lideri Lukaşenko'yu tebrik etti ve işbirliği vurguladı.

27.01.2025 18:36
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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Belarus Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, pazartesi günü gönderdiği mesajında Lukaşenko ile son yıllarda yakın irtibat halinde olduğunu kaydederek, birlikte Çin-Belarus ilişkilerinin gelişiminin rotasını belirleyip ikili ilişkilerin gelişimine önderlik yaptıklarını ve ikili ilişkileri tüm zamanların en yüksek düzeyi olan her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını söyledi.

Xi, iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli olarak sağlamlaştığını, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yürütülen işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve çok taraflı koordinasyonun verimli olduğunu ifade etti.

Çin-Belarus ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini kaydeden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu sürdürmek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Lukaşenko ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Lukaşenko'ya Tebrik Mesajı - Son Dakika

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