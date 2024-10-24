Xi Jinping\'den Mısır\'a Dostluk Vurgusu

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KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır ile birbirini kollayan samimi bir dost ve ortak kalkınmada yakın bir ortak olmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, 16. BRICS Zirvesi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Xi, BRICS Zirvesi'ne ilk kez tam üye olarak katılan Mısır'ı kutlayarak durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.