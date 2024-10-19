Xi Jinping: Füze Gücü Güçlendirilmeli

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HEFEİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin stratejik füze birliklerinin caydırıcılık ve muharebe yeteneklerini güçlendirip Çin Komünist Partisi ve halk tarafından verilen görevleri kararlılıkla yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, açıklamayı Perşembe günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Füze Gücü tugayını denetlerken yaptı.