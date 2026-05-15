Xi Jinping\'in Temsilcisi Azerbaycan\'da

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Zhang Guoqing, 17-18 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek 13. Dünya Kentsel Forumu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Başbakan Yardımcısı olan Zhang'ın ziyaretinin Azerbaycan'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.