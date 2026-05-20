Xi Jinping: Ortadoğu'da Barış Zamanı

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ortadoğu'daki Körfez bölgesinin savaşla barış arasında kritik bir eşikte olduğunu belirterek, tüm çatışmaların derhal sona ermesi gerektiğini söyledi.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Çatışmaların yeniden başlatılmasından kaçınılması gerektiğini kaydeden Xi, en önemli hususun ise müzakerelerin devam etmesi olduğunu belirtti. Xi, çatışmanın kısa süre içerisinde sonlandırılmasıyla enerji arzı istikrarında, sanayi ve tedarik zincirlerinin işleyişinde ve uluslararası ticaret düzeninde yaşanan kesintilerin azalacağını kaydetti.

Xi, "Uluslararası uzlaşı inşasını ileriye taşımak ve durumun gerilimini düşürmeye, çatışmaları sona erdirmeye ve barışı teşvik etmeye katkıda bulunmak üzere Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunup teşvik edilmesine yönelik dört öneride bulundum" ifadelerini kullandı.