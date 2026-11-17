SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, karşılıklı siyasi güveni artırmak, halklar arası ve kültürel etkileşimleri güçlendirmek ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak üzere Papua Yeni Gine ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile yaptığı görüşmede, Papua Yeni Gine'yi her zaman güvenilir bir dost ve iyi bir ortak olarak gördüklerini belirtti.

Marape, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Xi, Çin'in Papua Yeni Gine ile yönetişim ve kalkınma alanlarında deneyim paylaşımını güçlendirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği ile Papua Yeni Gine'nin ulaşım altyapısını geliştirmeyi amaçlayan Connect PNG Programı ve diğer stratejileri arasındaki uyumu artırmaya ve ticaret, yatırım, altyapı, tarım, balıkçılık, enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Xi, Çin'in Papua Yeni Gine'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla dijital ekonomi, finansal hizmetler, yeşil enerji, bilim ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği alanlarını keşfetmeye de hazır olduğunu söyledi.

Xi, iki tarafın Birleşmiş Milletler ve APEC gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirmesi, uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve denizlerin korunması alanlarındaki işbirliğini genişletmesi ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını koruması gerektiğini belirtti.

Başbakan Marape ise Çin'in ülkesi için iyi bir dost ve en önemli ortak olduğunu söyledi. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yıl boyunca Papua Yeni Gine'nin tek Çin ilkesine bağlı kaldığını belirten Marape, ülkesinin Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma, ulusal yeniden birleşmeyi sağlama ve ulusal yeniden canlanmayı ilerletme çabalarını kararlılıkla desteklediğini ifade etti.